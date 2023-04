Gramado da Arena Castelão volta a ser alvo de críticas após receber 13 jogos em três meses

O gramado do Castelão voltou a ser alvo de crítica de jogadores e treinadores. Entregue há pouco mais de um mês, no início de março, após três meses de reforma completa, o estádio sofre com um problema antigo: a quantidade excessiva de jogos. O local já recebeu jogos do Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Responsável pelo equipamento, a Sesporte pontuou a alta quantidade de jogos na Arena. Até esta última quarta-feira (12), o estádio recebeu 13 partidas. O que corresponde a uma média de três partidas por semana. Agora, começará a agenda do Campeonato Brasileiro, nas Séries A e B.

As obras para a reforma do gramado tiveram início ainda em novembro, ao fim do Brasileirão. Na época, o titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, pontuou diversas vezes a necessidade de reduzir a quantidade de jogos no Castelão para poder preservar a qualidade da grama. Inclusive, com a possibilidade do PV receber algumas partidas.

"Não adianta trocarmos essa grama para termos dois ou três anos de grama boa. Do jeito que vai o Castelão, acima de 80 jogos por ano, a compactação desse solo vai continuar existindo. Vamos ter que estudar com a Federação que, em jogos menores, usem o PV, o estádio do Horizonte, tem outros estádios. A gente tem que regar daqui pra frente. Jogos com torcida abaixo de 15 mil torcedores, qual o problema de jogar no PV?”, disse o representante da SOP na época.

Em 2022, a Arena Castelão foi o estádio mais utilizado para jogos no Brasil. Ao todo, foram 73 partidas. Em seguida, Maracanã e Mineirão, que receberam 65 confrontos.

“A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que está recebendo uma grande sequência de jogos na Arena Castelão. Desde o primeiro jogo, após a entrega do novo gramado, no dia 2 de março, na partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, pela Libertadores da América, até esta quarta-feira (12), foram realizadas 13 partidas no estádio, o que totaliza uma média de três jogos por semana. A Sesporte informa ainda que é realizada manutenção diária no gramado da Arena Castelão.”