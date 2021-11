GP do México de F1: Verstappen e Hamilton travam novo embate; saiba data, horários e curiosidades

Max Verstappen e Lewis Hamilton travam um novo embate neste domingo (7), desta vez no GP da Cidade do México, pela liderança da temporada 2021 da Fórmula 1. O holandês soma 287.5 pontos, enquanto o piloto inglês tem 275.5, 12 a menos. A Cidade do México, aliás, não costuma receber disputas são equilibradas. Em 2017 e 2018, por exemplo, viu Hamilton garantir antecipadamente os títulos, o que por pouco também não aconteceu em 219.

Treinos livre

Após ser desbancado pelas Mercedes no primeiro treino do dia, o holandês Max Verstappen reagiu e superou o inglês Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas. O líder da temporada 2021 da Fórmula 1 cravou o melhor tempo da segunda sessão livre do GP do México e foi o mais rápido desta sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen anotou 1min17s301, pouco mais de um segundo mais veloz que a melhor marca do primeiro treino do dia - 1min18s341 -, estabelecido por Bottas. O finlandês registrou o segundo melhor tempo desta sexta, com 1min17s725. Assim como ele, Hamilton melhorou em comparação ao começo do dia, marcando 1min17s810.

Classificação

CALENDÁRIO E HORÁRIOS DO GP DO MÉXICO

SÁBADO (6):

Treino livre 3: 14h às 15h

Classificação: 17h às 18h

DOMINGO (7):

Corrida: 16h

CURIOSIDADES GP DO MÉXICO

O GP do México voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2015 e, desde então, nunca teve o mesmo piloto conquistando a pole position duas vezes. Naquele ano, Nico Rosberg largou na frente, enquanto 2016 foi de Lewis Hamilton. No ano seguinte, Sebastian Vettel, seguido de Daniel Ricciardo em 2018 e Charles Leclerc em 2019 (Verstappen foi o mais rápido, mas levou punição).

Marcante no F1, o GP do México deu a bandeirada para cinco títulos: 2017 e 2018 de Lewis Hamilton (penta e hexa); 1964 de John Surtees; 1967 de Denny Hulme; e 1968 de Graham Hill.

