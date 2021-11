GP do Catar de F1: Verstappen e Hamilton acirram briga pelo título; datas, horários e onde assistir

A Fórmula 1 vai se encaminhando para o fim, restante apenas mais três corridas para a definição do campeão da temporada 2021. A etapa da vez é o GP do Catar, neste domingo (21), a partir das 11h (horário de Brasília). Depois da vitória de Lewis Hamilton no GP de São Paulo, no último fim de semana, a diferença para o líder na classificação, Max Verstappen, caiu de 19 para 14 pontos. E a próxima corrida tem muitos ingredientes para apimentar ainda mais a disputa entre os dois pilotos.

A antepenúltima etapa, por exemplo, receberá um Hamilton motivado, especialmente depois do motor novo instalado no Brasil. A vitória do inglês, aliás, fez a Mercedes abrir boa vantagem na liderança do mundial de construtores. A previsão é que a Red Bull sofra novamente nas curvas de alta velocidade e na reta longa de Catar. Os trechos de média velocidade, no entanto, entram no ambiente da incógnita, já que nunca foi usada pela categoria antes.

Classificação

Segundo treino livre

Depois de ser o mais veloz com folga da primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP do Catar, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, viu a Mercedes dar o troco no segundo treino do dia ao fechar com Valtteri Botas na frente, já nos trabalhos noturnos. O líder da Fórmula 1 ficou em terceiro, com Lewis Hamilton logo atrás. Pierre Gasly, da AlphaTauri, foi a surpresa do dia ao ser o segundo nas duas sessões.

Bottas fechou o dia no circuito de Losail com 1min23s148, a melhor marca da sexta-feira. O tempo, porém, deve ser superado no classificatório deste sábado, já que os pilotos pareciam mais dispostos a conhecer a inédita pista catariana do que imprimir um ritmo mais forte nos treinos.

A prova que Mercedes e Red Bull "esconderam" o jogo no Catar vem com o ótimo desempenho da AlphaTauri nas duas sessões. Depois de ficar atrás de Verstappen na abertura dos trabalhos, Pierre Gasly novamente foi segundo, agora superado somente por Bottas.

Verstappen ficou três décimos atrás de Bottas e, ainda assim, superou Hamilton. Vale lembrar que os candidatos ao título não conseguiram encaixar uma volta perfeito sequer no treino noturno A Red Bull ainda teve de lidar com problemas no DRS (asa móvel) de seus carros. Sérgio Perez repetiu o oitavo posto.

CALENDÁRIO E ONDE ASSISTIR

SÁBADO (20)

Treino livre 3: 8h às 9h (Bandsports)

Classificação: 11h às 12h (TV Bandeirantes e Bandsports)

DOMINGO (21)

Corrida: 11h (TV Bandeirantes)