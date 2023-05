GP de Miami na F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (7), às 16h30 de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami, em Miami (EUA), para disputar o Grande Prêmio (GP) de Miami. É o quinto GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Esta será a quinta das 23 etapas a serem disputadas na Fórmula 1 na temporada 2023. O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, foi o vencedor da última corrida, o GP do Azerbaijão, disputado no dia 30 de abril. Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º) completaram o pódio no Azerbaijão.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Sergio Pérez (RBR) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Ferrari) Kevin Magnussen (Haas) Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Max Verstappen (RBR) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Alexander Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Lewis Hamilton (Mercedes) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nyck de Vries (AlphaTauri) Lando Norris (McLaren) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargeant (Williams)

GP DE MIAMI 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Autódromo Internacional de Miami, em Miami (EUA)

Data: 07/05/2023 (domingo)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Pole position: Sergio Pérez (MEX/Red Bull)