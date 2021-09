GP da Rússia de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

A Fórmula 1 agora chega à Rússia para o 15º GP da temporada 2021, com Max Verstappen cinco pontos à frente de Lewis Hamilton. No entanto, como foi considerado culpado na batiza de Monza, Max terá a punição de largar três posições atrás, seja qual for a colocação no treino classificatório.

Diante do cenário, a Red Bull elabora estratégias para que o piloto belga não tenha tanto prejuízo. Entre as alternativas, realizar a troca de motor, largando no fim do pelotão. Além disso, a Red Bull precisará lidar com a estatística: a Mercedes de Hamilton venceu todas as provas disputadas em Sochi, desde a entrada do circuito no calendário da Fórmula 1, em 2014.

Treinos livres

Com bom histórico em Sochi, o finlandês Valtteri Bottas comprovou a sua boa fase e fechou a sexta-feira (24) como o mais rápido do dia após as duas sessões de treinos livres para o GP da Rússia, a 15.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O piloto da Mercedes virou 1min33s593 em sua volta mais rápida, realizada com pneus macios, e foi 0s044 (1min33s637) mais rápido que o inglês Lewis Hamilton, seu colega de equipe, em mais uma dobradinha da Mercedes.

O holandês Max Verstappen, que vai de motor novo na Red Bull para a sequência do final de semana e largará do fim do grid no domingo, foi apenas o sexto colocado. O líder do Mundial de Pilotos finalizou a sessão à frente da Ferrari do espanhol Carlos Sainz Jr., o sétimo, enquanto que o também espanhol Fernando Alonso, com a outra Alpine, foi o oitavo. O alemão Sebastian Vettel colocou a Aston Martin em nono lugar e o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari, fechou a relação dos 10 primeiros.

Antes mesmo dos trabalhos para o segundo treino livre, a McLaren encontrou um problema no motor do carro do australiano Daniel Ricciardo, vencedor do GP da Itália. A equipe fez a troca, mas instalou uma unidade motriz já usada. Desta forma, não cabe punição.

A programação para a sequência do final de semana prevê neste sábado a terceira sessão de treinos livres para 6 horas (de Brasília), enquanto o treino oficial de classificação está marcado para 9 horas. Entretanto, em razão da previsão de muita chuva, há grandes possibilidades de mudança no cronograma, com chances inclusive de a definição do grid de largada passar para domingo.

Calendário e horários do GP da Rússia

SÁBADO (11):

Treino livre 3: 6h às 7h

Classificação: 9h às 10h

DOMINGO (12):

Corrida: 9h

Curiosidades GP da Rússia

O circuito de Sochi Autodrom, na verdade, está localizado na cidade vizinha de Adler. O peso turístico de Sochi foi determinando para dar nome à pista, já que fica à beira do Mar Negro e tem muitos visitantes nas estações de esqui nas montanhas.

Deverá ser a penúltima edição do GP da Rússia em Sochi. Isto porque o Parque Olímpico onde fica localizado o circuito prevê uma redução de 4 km da pista. A corrida será transferida para São Petersburgo em 2023.

