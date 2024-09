GP da Itália na F1 2024: Charles Leclerc, da Ferrari, vence corrida da Fórmula 1 em Monza

Charles Leclerc é o vencedor do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. O monegasco conquistou um triunfo surpreendente no circuito de Monza graças à uma estratégia perfeita da Ferrari, que apostou em apenas uma parada e conseguiu colocar um de seus pilotos no lugar mais alto do pódio. Carlos Sainz foi o quarto, atrás da dupla da McLaren - Oscar Piastri e Lando Norris, que conseguiu fazer a volta mais rápida no último instante.

Esta foi a segunda vitória de Leclerc na temporada e a sétima da carreira. A primeira foi em casa, no GP de Mônaco. Desta vez, a vitória acontece na casa da Ferrari para a alegria dos torcedores que lotaram o circuito de Monza, onde o monegasco já havia vencido, em 2019.

Lewis Hamilton foi o quinto, seguido por Max Verstappen, que fez uma corrida discreta neste domingo (1º), George Russell e Sérgio Pérez. O mexicano ficou novamente atrás de seus principais adversários. Completaram o top-10: Kevin Magnussen, da Haas, e Alexander Albon, da Williams.

RESULTADO DO GP DA ITÁLIA NA F1 2024