Verstappen vence GP de Itália e conquista sua 10ª vitória consecutiva, um recorde

O holandês Max Verstappen (da Red Bull), líder isolado do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (3) o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 14ª etapa da temporada, sua décima corrida consecutiva, um recorde.

Atual bicampeão mundial, Verstappen terminou à frente do companheiro de equipe Sergio Pérez e da Ferrari do espanhol Carlos Sainz, que largou da pole position no circuito de Monza.

"Nunca pensei que isso pudesse acontecer (bater o recorde), mas trabalhamos duro hoje. A única coisa que tentei foi manter a paciência. Foi uma corrida muito longa, pude ver que os pneus traseiros estavam se desgastando muito, então só tive que escolher meu momento", explicou Verstappen.

Sainz, apoiado por uma maré vermelha de torcedores da Ferrari, resistiu por 14 voltas (das 51) contra a toda-poderosa Red Bull de Verstappen, segundo no grid, antes de ser ultrapassado.

Relegado à segunda posição, Sainz também foi ultrapassado por Pérez na 46ª volta, e terminou com um a luta 'fratricida' em que superou seu companheiro Charles Leclerc. Os 'tifosi' da escuderia italiana cantaram "Carlos, Carlos" em sinal de agradecimento pelo primeiro pódio do espanhol este ano.

"Eu não poderia estar mais forte do que hoje. Honestamente, durante toda a corrida eu me esforcei muito para manter as Red Bulls atrás e, obviamente, gastei muito meus pneus. No final acabei pagando o preço", disse Sainz.

Leclerc, último piloto da Ferrari a vencer em Monza, em 2019, terminou em quarto lugar, à frente das Mercedes de George Russell (5º) e Lewis Hamilton (6º).

Classificação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1:

1. MaxVerstappen (HOL/Red Bull) os 295,134 kmem1 h 13:41.143

2. Sergio Pérez(MEX/Red Bull)a 6.064

3. Carlos SainzJr (ESP/Ferrari)a 11.193

4. Charles Leclerc(MON/Ferrari)a 11.377

5. George Russell(GBR/Mercedes)a 23.028

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)a 42.679

7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)a 45.106

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)a 45.449

9. Fernando Alonso (ESP/AstonMartin-Mercedes)a 46.294

10.ValtteriBottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)a 1:04.056

11.LiamLawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull)a 1:10.638

12.Oscar Piastri(AUS/McLaren-Mercedes)a 1:13.074

13.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)a 1:18.557

14.ZhouGuanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)a 1:20.164

15.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)a 1:22.510

16.Lance Stroll(CAN/AstonMartin-Mercedes)a 1:27.266

17.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)a 1 volta

18.KevinMagnussen (DIN/Haas-Ferrari)a 1 volta

Melhor volta nacorrida:Oscar Piastri(AUS/McLaren-Mercedes) 1:25.072 na 43ª volta(média: 296,389 km/h)

Abandono: YukiTsunoda(JPN/AlphaTauri): problema mecânico na volta deapresentação EstebanOcon (FRA/Alpine-Renault): problema mecânico na 40ª volta