Goleiro Rafael é o novo reforço do Ferroviário para a Série C

O Ferroviário anunciou a contratação do goleiro Rafael para o restante da temporada. O novo reforço se apresentou nesta segunda-feira, após conquistar o título de campeão amazonense pela equipe do Manaus, no último sábado.

Experiente, o novo reforço coral também conta com passagens por ABC/RN, Globo/RN e Água Santa/SP. Já integrado ao elenco, Rafael aguarda regularização para estar à disposição do técnico Francisco Diá para o estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, no dia 29, contra o Botafogo/PB, às 17 horas no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Titular?

Curiosamente, Rafael é mais um goleiro do Manaus que chega ao Ferroviário. O primeiro foi Jonatan, que está no elenco, mas após cirurgia na face, retorna em 4 semanas aos treinos. Assim, Rafael deve iniciar a Série C como titular, com Serjão, que substituiu Jonatan na ausência dele na reta final do Cearense, indo para a reserva.

FICHA DE RAFAEL

Nome: Rafael de Jesus Mariano

Posição: Goleiro

Nascimento: 24/10/1990 (30 anos)

Clubes: Araguaína/TO, Gurupi/TO, Tocantinópolis/TO, Globo/RN, América/RN, Força e Luz/RN, Água Santa/SP, ABC/RN e Manaus/AM