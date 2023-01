Girona x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado, (28), o Barcelona visita o Girona pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. As equipes vão à campo no estádio Municipal de Montilivi às 12h15.

Para a partida, o Barcelona não terá os jogadores Robert Lewandowski e Ferran Torres à disposição. Pelo lado do Girona, Santiago Bueno, David Lopez, Jesus Carvalho e Ibrahima Kebe também não jogam. No campeonato, o time de Xavi é líder, com 44 pontos, e o Girona ocupa a 11ª posição com 21.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN, Star+ e Bet365.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Girona: Gazzaniga; Martinez, Hernandez, Espinosa, Gutierrez; Romeu, A Garcia; Riquelme, Martin, Villa; Castellanos.Técnico: Míchel

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, Fati, Gavi. Técnico: Xavi

GIRONA X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Data: 28/01/2023

Horário: 12h15

Local: Estádio Municipal de Montilivi

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz