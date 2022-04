General Caballero e La Guaíra empatam e Ceará fecha 1ª rodada na liderança do grupo G da Sula

O Ceará terminou a 1ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana como líder. O Alvinegro se manteve na posição de classificação após o empate em 1 a 1 desta quarta-feira (6) entre General Caballero e La Guaíra, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai

Corulo abriu o placar para os colorados, aos 35 do 1º tempo, e Cumana empatou no início do 2º tempo para os venezuelanos.

Com o resultado, o Alvinegro é o líder com 3 pontos e um gol de saldo, enquanto General Caballero e La Guaíra ficam com um. O Independiente, que perdeu para o Vovô no Castelão por 2 a 1 na terça-feira, está zerado. Lembrando que apenas o líder da chave avança.

Próxima rodada

Na terça-feira (12), será disputada a 2ª rodada do Grupo G. O Ceará visita o La Guaíra, às 19h15 no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela.

No outro jogo do grupo, às 21h30, o Independiente recebe o General Caballero, no estádio Libertadores de América.