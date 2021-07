Gal Costa conquista prata nas Olimpíadas de Tóquio? Entenda meme da semifinal de natação

A cantora Gal Costa virou meme nas redes sociais nesta terça-feira (27) após usuários apontarem sua "participação" nas Olimpíadas de Tóquio. O episódio aconteceu após Guilherme Costa, da equipe brasileira de natação, se classificar para a final dos 800 metros livres.

O nome do nadador, que bateu na raia em segundo lugar, apareceu abreviado na tela como "G. Costa". Internautas brincaram com o fato, e uma publicação afirmando que Gal havia sido prata em Tóquio viralizou.

Legenda: Publicação viralizou no Twitter Foto: Reprodução

"Gal Costa medalha de prata em Tóquio no auge de seus 75 nos!!!!!", escreveu um usuário do Twitter. A cantora entrou no meme e repostou a publicação: "Sou prata em Tóquio!!! Obrigada pela torcida!", disse, com um emoji de risos ao lado.

"Você… precisa saber da piscina…", brincou uma pessoa em resposta ao comentário de Gal, modificando a letra de uma música da artista.

Veja memes sobre Gal em Tóquio:

Legenda: Internautas brincaram com a "participação" de Gal nas Olimpíadas Foto: Reprodução

Legenda: Usuários fizeram memes com a situação Foto: Reprodução