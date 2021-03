Futebol feminino do Fortaleza cresce com conquista e almeja expansão ainda maior

O Futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube teve resultados positivos na temporada de 2020. As leoas venceram o Campeonato Cearense contra o Ceará quebrando um tabu de 10 anos sem título, estrearam no Campeonato Brasileiro A2 e chegaram até as quartas de final. Para o diretor Gildo Ferreira, o ano de 2020 teve um saldo positivo em relação à competitividade.

"Apesar de ser um ano atípico, acabamos entendendo que 2020 teve um saldo positivo no que diz respeito à competitividade, ao que o time se propôs. Conseguimos montar um time bastante competitivo. O Igor Cearense à frente da comissão técnica conseguiu colocar o grupo nas mãos e, assim, conseguimos avançar bastante, embora não tenhamos alcançado o nosso êxito principal que era ascender para o Brasileiro Série A2. Porém, entendemos como funciona a competição. Tivemos a dimensão do nível de competitividade. E essa leitura é muito importante para que possamos melhorar em pontos que podemos julgar como necessários".

Para a temporada 2021, a atividade não pode parar. As Leoas vão disputar o Brasileiro A2 com o foco de conquistar o acesso, que é o maior objetivo do ano. E o diretor Gildo Ferreira sabe que é importante se planejar e criar metas, afirma.

"A gente recebeu investimento no aporte do clube em relação ao departamento do futebol feminino, mas ainda é um pouco aquém. Não que o Fortaleza não queira, entendemos que é necessário. É uma limitação financeira nossa, esse é um problema a nível nacional. Tem clubes de Série A que não conseguem dar condições ao departamento de futebol feminino. E aqui reconheço que o clube tem dado suporte, temos qualidade de estrutura desde dos alojamentos a suporte de treinamento. As atletas terão cobertura de plano de saúde, acabamos de fechar a ampliação da cobertura de vidas. Muitas coisas boas estão acontecendo e vão acontecer, sendo fruto do olhar da diretoria, da comissão e da gestão do futebol feminino, que conseguiram colocar as Leoas em evidência. Aparecemos para o Brasil e para o estado. E vamos ter um time mais competitivo. E por conta disso, até porque conquistamos o Campeonato Cearense, assim vamos buscar mais apoio. O objetivo principal é ascender para o Brasileiro Série A1. Estamos muito otimistas para essa conquista".

Destaques do elenco

Dois pontos importantes visto pelo o diretor Gildo foi o olhar para a base e a continuidade do seu trabalho. Entre os destaques do elenco, a atacante Leticia que veio da base foi artilheira da primeira fase do Brasileiro A2. E o outro ponto é que para 2021 Gildo se tornou gestor do departamento de futebol feminino, antes ele era apenas interino.

"O ponto positivo que nós ascendemos e que tivemos muitos atletas do Sub-18. Muitos destaques inclusive do Brasileiro Sub-18. Temos a artilheira da primeira fase, a atacante Letícia. O time que será feito vai ser bem mais competitivo com a qualidade técnica bem maior do que ano passado, que também já tinha um bom nível técnico. Uma boa notícia é que agora serei gestor do departamento do futebol feminino. Agora assumo permanentemente, antes eu era apenas interino. E essa autonomia e continuidade são saudáveis. Acho muito interessante que o trabalho de médio e a longo prazo seja encaminhado. E o presidente Marcelo Paz está sendo muito sábio quanto a isso, que é dar continuidade o que está sendo feito, assim como eu também. E que possamos entender os pontos positivos e os negativos, que possamos implantar melhorias e trazer investimento para montar um elenco de qualidade".