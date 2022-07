Francisco Diá é o novo técnico do Ferroviário

Horas depois da saída de Sidney Morais, o Ferroviário anunciou o técnico Francisco Diá, que chega para a sua segunda passagem pelo clube.

O treinador chega em um momento de crise no Ferrão, que vem de 6 derrotas seguidas e está no Z4 da Série C, com apenas 12 pontos, 2 do Confiança, 16º colocado. Diá terá 6 jogos para manter o Tubarão da Barra na Série C do Brasileiro, competição na qual está desde 2019.

O Ferrão tem novo comandante técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Francisco Diá, aos 66 anos, chega para a sua segunda passagem pelo clube. Seja bem-vindo, professor! https://t.co/YAhrEDPKo9 — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) July 4, 2022

O treinador e sua comissão técnica estão com chegada prevista na capital para esta terça-feira, 5. Data que devem ser apresentados oficialmente ao elenco. Junto de Diá, novos jogadores também estão sendo contratados.

Primeira passagem

Na primeira oportunidade, Diá esteve à frente do Ferrão entre o final de 2020 e boa parte de 2021. Ao todo, foram 32 partidas oficiais disputadas, sendo 15 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Com o técnico, o Ferroviário foi campeão invicto da Taça Fares Lopes, vencedor da primeira fase do Campeonato Cearense, semifinalista estadual e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Francisco Diá esteve este ano no Pouso Alegre-MG e salvou a equipe de rebaixamento no campeonato mineiro. Seu último clube foi o Altos-PI.