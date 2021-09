Fortaleza x São Paulo ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo da Copa do Brasil

Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil! O Fortaleza recebe o São Paulo neste quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela volta das quartas de final da competição. Com o empate em 2 a 2 na ida, no Morumbi, uma vitória simples para cada um dos lados já é suficiente para a classificação. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Acompanhe o tempo real de Fortaleza x São Paulo

Leia mais Jogada Fortaleza recebe apoio de torcedores antes de jogo contra São Paulo; veja vídeos Ficha técnica Fortaleza x São Paulo - volta das quartas de final da Copa do Brasil. Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Data: 15/09/2021 (quarta-feira).

Horário: 21h30.

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste. Escalações Fortaleza: Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. São Paulo: Volpi; Léo, Miranda e Arboleda; Igor Vinicius, Reinaldo, Liziero, Nestor e Benítez; Rigoni e Eder. Técnico: Hernán Crespo.