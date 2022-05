Fortaleza X Bahia pela Copa do Brasil Sub-17 será no Estádio Presidente Vargas; veja detalhes

O Fortaleza decidirá vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 contra o Bahia na quinta-feira (26) no Estádio Presidente Vargas. A confirmação aconteceu nesta quinta-feira (19) em comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O equipamento volta a receber partidas oficiais neste sábado (21) com o confronto do Ferroviário contra o Botafogo-PB. O duelo entre Fortaleza x Bahia será a 2ª partida do PV.

A decisão da Copa do Brasil Sub-17 terá presença de público, assim como aconteceu no duelo contra o Criciúma pela 2ª fase. O Tricolor do Pici cobrará 1kg de alimento não perecível. Na entrada, será cobrado também o passaporte de vacina, comprovando o ciclo vacinal completo.

Na partida, o Fortaleza buscará reverter o placar de 3 x 0 conquistado pelos baianos na última quarta-feira (18). Para avançar de fase, o Leão precisará vencer por quatro ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por três gols de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

O duelo será transmitido pelo SporTV.

Confira detalhes da partida

Confronto: Fortaleza x Bahia

Competição: Copa do Brasil Sub-17

Data: 26/05/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Assistentes: Jailson Albano da Silva (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)