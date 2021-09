Fortaleza X Atlético-MG será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares, a Rádio Verdes Mares e o Diário do Nordeste (em tempo real) transmitem o duelo entre Fortaleza x Atlético-MG ao vivo neste domingo (12). O confronto é válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e ocorre na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília).

Na tabela de classificação, o Fortaleza ocupa a 3ª colocação, com 33 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, figura na liderança da competição, com 39.

O Tricolor do Pici tenta repetir o feito da estreia da Série A 2021, quando venceu o Galo, fora de casa, com gols no fim do jogo.

Ficha técnica

Fortaleza x Atlético-MG - 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/09/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares), Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real no Diário do Nordeste