Fortaleza vence Ituano por 2 a 0 e garante classificação antecipada ao mata-mata da Copinha

O Fortaleza venceu o Ituano-SP por 2 a 0 nesta sexta-feira (7), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e garantiu classificação ao mata-mata do torneio de forma antecipada. O meio-campista Sammuel e o atacante Douglas Cunha marcaram os gols da partida

Com seis pontos, ocupando a liderança do Grupo 16, o Fortaleza não pode mais ser ultrapassado por Concórdia-SC e Ituano. Na útima rodada, o Leão enfrenta o anfitrião União Suzano, em duelo que vale a ponta da tabela. A partida acontece na segunda-feira (10), às 15h15 (horário de Brasília).

O jogo

Utilizando a mesma escalação da estreia, o Fortaleza controlou o meio-campo e dominava as ações da partida. Affonso, nos minutos iniciais, recebeu de Juan Martínez, mas finalizou sobre o gol do Ituano. Marcos Vinicius também teve oportunidade, mas não conseguiu ser efetivo. O Ituano pouco ofereceu risco ao goleiro Hugo.

Com a pressão imposta pelo Leão, o resultado positivo em favor dos cearenses era questão de tempo. Aos 35 minutos, Erick se jogou na área e o árbitro Leandro Carvalho de Oliveira marcou pênalti para o Fortaleza. Na cobrança, Sammuel deslocou o goleiro e abriu o marcador no Estádio Suzanão.

O resultado positivo deu maior tranquilidade para o Fortaleza seguir o planejamento de controlar a partida, enquanto buscava aproveitar as falhas do Ituano. A solidez defensiva e o domínio do meio-campo foram fundamentais para o triunfo do Leão.

Antes do apito final, o Fortaleza conseguiu chegar ao 2° gol com Douglas Cunha, após passe de Gabriel.