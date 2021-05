Fortaleza tem sete atletas do elenco com mais de 100 jogos no profissional do clube; veja lista

O Fortaleza possui um elenco experiente e que foi moldado nas últimas temporadas pela atual gestão. Apesar da reformulação em 2021, o time manteve nomes formados na própria base e renovou com destaques. Hoje, sete atletas somam mais de 100 jogos pelo profissional.

O líder é o volante Felipe, com 223 partidas. Com carreira iniciada no Maranguape, participa do plantel principal tricolor desde 2015 com acúmulo de títulos estaduais, uma Copa do Nordeste e acessos às Séries A e B do Brasileiro.

Legenda: Tinga é importante no esquema do Fortaleza nas partes ofensiva e defensiva Foto: Camila Lima / SVM

A lista é completa pelo lateral Tinga, com 177. O gaúcho teve uma primeira experiência em 2015 e retornou em definitivo três anos depois. A sequência tem o lateral Bruno Melo (175), atacante Osvaldo (167), goleiros Felipe Alves (117) e Boeck (116) e o centroavante Wellington Paulista (115).

Atletas com mais de 100 jogos no elenco atual do Fortaleza

Felipe: 223 jogos | 2021 (9), 2020 (49), 2019 (46), 2018 (42), 2017 (32), 2016 (40) e 2015 (5). Tinga: 177 jogos | 2021 (12), 2020 (43), 2019 (43), 2018 (49) e 2015 (30). Bruno Melo: 175 jogos | 2021 (12), 2020 (41), 2019 (25), 2018 (44), 2017 (34), 2016 (12) e 2015 (7). Osvaldo: 167 jogos | 2021 (14), 2020 (54), 2019 (46), 2018 (14), 2008 (29), 2007 (7) e 2006 (3). Felipe Alves: 117 jogos | 2021 (17), 2020 (57), 2019 (43). Boeck: 116 jogos | 2021 (2), 2020 (1), 2019 (21), 2018 (48) e 2017 (44). Wellington Paulista: 115 jogos | 2021 (17), 2020 (54), 2019 (44).

Experiência

O processo de maturação do jogador e o tempo de clube são fatores importantes para o departamento de futebol e facilitam a adaptação, seja da comissão técnica ou de novos reforços. A ascensão no cenário nacional, com investimentos, também permitiu a manutenção dos jogadores.

Legenda: O goleiro Marcelo Boeck é um dos atletas mais experientes do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Assim, a diretoria conseguiu formar um grupo vitorioso no intervalo recente. Sem a maior necessidade de empréstimos, os vínculos mais longos permitiram a consolidação no clube e a participação de títulos relevantes, como o bicampeonato estadual entre 2019 e 2020.

A expectativa é que os jogadores mais experientes sejam relacionados para o Clássico-Rei na final do Campeonato Cearense neste domingo (23). A bola rola às 17h, na Arena Castelão, e o time leonino tem a vantagem do empate para se sagrar campeão.