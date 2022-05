Fortaleza tem pior desempenho na Série A na "Era Vojvoda"; veja retrospecto

O técnico Juan Pablo Vojvoda enfrenta a pior sequência na Série A do Campeonato Brasileiro à frente do Fortaleza desde que chegou à capital. Com um 2021 histórico, garantindo vaga na Taça Libertadores da América, o Tricolor do Pici estreou no Brasileirão 2022 com um retrospecto negativo: cinco derrotas e um empate em seis jogos, com aproveitamento de 5,5%.

A sequência de partidas sem vitórias na Série A superou o momento de instabilidade vivido pelo Fortaleza na temporada passada, quando somou quatro derrotas e um empate entre a 29ª e 33ª rodada da competição nacional.

No retrospecto geral, Vojvoda igualou as piores sequências negativas à frente do Tricolor. Entre 15 de agosto e 12 de setembro e 27 de outubro e 17 de novembro, o Fortaleza passou seis partidas sem vencer, entre disputas da Copa do Brasil e da Série A do Brasileirão.

Sequência do Fortaleza na Série A 2022

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá (1ª rodada)

Internacional 2 x 1 Fortaleza (2ª rodada)

Corinthians 1 x 0 Fortaleza (3ª rodada)

Fortaleza 1 x 1 São Paulo (4ª rodada)

Botafogo 3 x 1 Fortaleza (5ª rodada)

Fortaleza 0 x 1 Fluminense (6ª rodada)

Sequência do Fortaleza na Série A 2021

América-MG 2 x 1 Fortaleza (29ª rodada)

Corinthians 1 x 0 Fortaleza (30ª rodada)

Fortaleza 1 x 1 São Paulo (31ª rodada)

RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza (32ª rodada)

Fortaleza 0 x 4 Ceará (33ª rodada)