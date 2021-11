Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao São Paulo nos acréscimos

O Fortaleza amargou um empate em 1 a 1 com o São Paulo no Castelão pela 31ª rodada da Série A, sofrendo um gol nos acréscimos. O Tricolor de Aço saiu na frente com Robson, aos 13 minutos do 2º tempo, mas sofreu o empate nos acréscimos, aos 47 minutos, em bela cobrança de falta de Benítez.

Esta foi a primeira vez que o técnico Rogério Ceni enfrentou o Fortaleza com a presença do torcedor leonino na Arena Castelão, que compareceu em bom número para apoiar o Leão.

Com o resultado, o Fortaleza assumiu a 4ª colocação com 49 pontos, ultrapassando o Bragantino, enquanto o São Paulo, ficou em 14º com 38.

Na próxima rodada, no sábado (13), O Leão faz confronto direto pelo G4 com o Bragantino, às 19 horas em Bragança Paulista.

Tempos distintos

O primeiro tempo no Castelão foi fraco. Com muita marcação e poucos espaços para criação, Fortaleza e São Paulo não conseguiram levar perigo algum ao gol do adversário nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o Fortaleza voltou diferente, mais ligado e pressionou o São Paulo. Com Depietri, que foi a novidade na escalação de Vojvoda, o Leão foi perigoso e foi com ele que a jogada do gol saiu.

Legenda: Robson fez o gol do Leão, abrindo o placar no começo do 2º tempo, em bela jogada de Depietri Foto: KID JUNIOR

Aos 13 minutos, Depietri ganhou da raça por Marquinhos e Bruno Alves, cruzando rasteiro para Robson marcar o primeiro gol do Leão.

Ouça o FortalezaCast

Sustos

O gol fazia justiça pelo que o Fortaleza jogava na etapa final, mas a equipe recuou depois disso. Assim, o São Paulo teve mais campo para criar e assustou, primeiro com Calleri aos 35 desviando com perigo e marcando um gol aos 38 minutos, com Vitor Bueno, que foi anulado pela arbitragem por impedimento.

Após o gol anulado, o Tricolor de Aço até tentou sair para o jogo, mas faltava mais calma para definir as jogadas.

Foi quando aos 47 minutos, Wellington Paulista fez uma falta desnecessária na entrada da área e Benítez marcou um golaço, empatando o jogo.

O resultado não foi o que a torcida tricolor e a equipe esperavam, mas o empate recolocou o Leão no G4 da Série A. E o Tricolor defenderá a 4ª colocação em confronto direto contra o Bragantino no próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 10 de novembro de 2021, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Gol: Robson, aos 13 do 2ºT (Fortaleza); Benítez, aos 48 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Benítez (São Paulo); Robson (Fortaleza)

FORTALEZA:

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Jussa, Éderson (Jackson), Ronald e Lucas Lima (Matheus Vargas); Depietri (Romarinho) e Robson (Wellington Paulista).

Técnico: Vojvoda.

SÃO PAULO:

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Marquinhos), Nestor (Benítez), Igor Gomes, (Gabriel Neves) Gabriel Sara (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luciano (Eder) e Calleri.

Técnico: Rogério Ceni