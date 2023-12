Fortaleza renova com o volante Lucas Sasha até o fim de 2024

O volante Lucas Sasha, que chegou ao Pici em 2022, renovou contrato com o Fortaleza até o final de 2024. O jogador de 33 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2022 e tem ganhado espaço no time de Juan Pablo Vojvoda.

Nesta temporada, Sasha atuou em 41 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, além de se destacar nos desarmes. O jogador atuou em todas as competições disputadas pelo Tricolor em 2023: Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Quem também está com a renovação acertada é o atacante Pedro Rocha, de 29 anos. O vínculo vai até o fim de 2024. O Tricolor do Pici inicia as atividades de 2024 no dia 10 de janeiro.