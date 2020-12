Fortaleza perde por 2 a 1 para o Bragantino na Série A; veja como foi o jogo

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Bragantino neste sábado (12), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, no Estádio Nabizão. Os gols foram marcados por Carlinhos (gol contra; 1ºT, 13'), Juninho (1ºT, 45') e por Thonny Anderson (2ºT, 42'). O resultado deixa o Leão em 11º na tabela de classificação, com 30 pontos.

O jogo

A intensidade marcou o 1º tempo no Nabi Abi, com o Fortaleza de Marcelo Chamusca aguardando a melhor oportunidade em seu campo para explorar os contragolpes. A pressão do Massa Bruta no meio não permitia ao time visitante trocar mais que cinco passes no terço final, dificultando a transição ofensiva.

O time de Maurício Barbieri já assustou o goleiro Felipe Alves aos 12 minutos com cabeceio de Lucas Evangelista, exigindo grande defesa do arqueiro tricolor. No escanteio seguinte, aos 13, Luan Candido cabeceou, a bola resvalou no lateral esquerdo Carlinhos e enganou Felipe Alves, morrendo no fundo das redes.

Legenda: Leão foi muito pressionado durante a etapa inicial Foto: Márcio Persivo/FortalezaEC

O Leão tinha poucas chances para construir e chegou ao empate com ajuda do VAR. Mariano Vázquez foi pisado na linha da grande área e o juiz marcou pênalti após revisão no vídeo.

Juninho, na cobrança, acertou o meio do gol de Cleiton, igualando o placar aos 45 minutos.

A equipe tricolor tentou reagir no 2º tempo e avançar as linhas, mas sem a conexão entre os setores necessária para empurrar o oponente. Aos 11 minutos, David ganhou na velocidade e, contra marcação, perdeu o tempo para chutar frente ao gol, desperdiçando grande chance.

As entradas de Yuri César, W. Paulista e Gabriel Dias deram gás ao Fortaleza, mas o Braga se impôs e encontrava espaços na intermediária defensiva.

Em um desses momentos, Thonny Anderson, vindo do banco, tocou para Artur, que passou pela cobertura de Gabriel Dias pela direita. O camisa 7 devolveu o passe o Anderson chutou com força na área, sem chances para Felipe Alves. 2 a 1 aos 42 minutos e sem tempo de reação para o Leão.

O próximo compromisso tricolor é no domingo (20), às 20h30, em Clássico-Rei contra o Ceará.