Fortaleza oficializa a contratação do lateral-direito Daniel Guedes por empréstimo

Na tarde desta quinta-feira (4), o Fortaleza oficializou a contratação do lateral-direito Daniel Guedes por empréstimo. O vínculo com o Tricolor do Pici é até o final de 2021.

O lateral, que estava no Cruzeiro, chega por empréstimo até o final de 2021 e é mais um reforço tricolor para a temporada. pic.twitter.com/haeWE4E8Ne — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 4, 2021

Daniel já se encontra na capital cearense, realizou exames médicos e assinou contrato com o Leão. O lateral é um pedido do técnico Enderson Moreira.

Em 2020, Daniel Guedes defendeu o Cruzeiro, na Série B do Campeonato Brasileiro, e disputou sete partidas. O atleta de 26 anos pertence ao Santos/SP e chega por empréstimo até o final da temporada.

Daniel é o quinto reforço do Fortaleza para a temporada 2021. Lucas Crispim, ex-Guarani, Matheus Jussa, ex-Internacional, Éderson, ex-Corinthians e Robson, ex-Coritiba, já foram anunciados pelo Tricolor do Pici.