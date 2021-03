O Fortaleza monitora a situação do atacante Toró, do São Paulo. O atleta de 21 anos está sem espaço no time paulista e deve ser negociado por empréstimo - tem contrato até o fim de 2022.

Revelado no Tricolor, está inscrito no Campeonato Paulista, mas não entrou em campo. O último jogo ocorreu em 22 de fevereiro, quando foi titular na derrota para o Botafogo pela 38ª rodada da Série A.

Campeão nas categorias de base, participou de 24 partidas pelo profissional na temporada de 2020 e marcou um gol. O jogador atua pelos lados do campo e se destaca pela velocidade e o drible.

Vale ressaltar que Toró está no radar de outros clubes, como Fluminense e Sport. O GloboEsporte.com revelou que o Bahia fez oferta e mantém contato com o São Paulo.