Fortaleza marca data de apresentação do elenco e início dos treinos para temporada 2025

O elenco do Fortaleza para a temporada 2025 irá se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, no dia 8 de janeiro, às 15h (horário de Brasília), conforme publicado pelo próprio clube na última terça-feira (10).

O elenco iniciará os trabalhos preparativos para a temporada 2025 nesta data, com testes físicos e clínicos e também treinamentos. No dia 11 o Leão inicia a sua participação na Orlando Cup - Pro Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Legenda: Fortaleza em treino no Pici Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O torneio será disputado entre os dias 11 e 19 de janeiro, com Santos e Atlético Nacional, da Colômbia, nos estádios Inter&Co Stadium e o Osceola County Stadium. A data do embarque do Fortaleza para os Estados Unidos ainda será confirmada.

O Fortaleza utilizará a competição como parte da preparação do elenco para a disputa da temporada 2025, quando o Leão disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A.