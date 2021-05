Fortaleza joga contra o Cefama-MA pela Série A2 do Futebol Feminino; veja tudo sobre o jogo

Com 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Fortaleza volta a campo às 15 horas deste domingo, (30), contra o Cefama-MA.

Com seis pontos na tabela de classificação, as Meninas do Leão lideram o Grupo B com 6 pontos, enquanto o Cefama tem 3 e vem em 3º.

As leoninas marcaram 7 gols em 2 jogos e não sofreram nenhum, vencendo Vitória 1x0 fora de casa e Tiradentes-PI, no Domingão, por 6 a 0.

Regulamento

Na 1ª fase os clubes se enfrentam em turno único, dentro de cada grupo.

Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados.

O Fortaleza está no Grupo B com JC Futebol Clube-AM, Vitória-BA, Cefama - MA, Tiradentes-PI e Paraíso-TO.

