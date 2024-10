Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Sport no Brasileiro de futsal

O Fortaleza iniciou o check-in e a venda de ingressos para o jogo da volta contra o Sport, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), a partir das 20h (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica.

Vão pagar meia-entrada os torcedores que estiverem vestidos com a camisa do Fortaleza no ato da compra do ingresso. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia). Os planos Leão da Galera e Recarga tem 100% de desconto no ingresso.

Além das lojas físicas (Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 ou Paixão Tricolor), também é possível adquirir os ingressos no site Leão Tickets. Já o sócio também pode realizar o check-in para confirmar presença neste site.

O Tricolor do Pici venceu o Sport de virada no primeiro duelo. Fora de casa, a equipe cearense venceu a pernambucana por 3 a 2. Basta empatar para avançar de fase na competição. Quem passar, encara o vencedor do duelo entre Yeesco (RS) e Apodi (RN).