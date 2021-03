Fortaleza: Felipe Alves, Juninho e Romarinho recebem férias

Na noite deste sábado (6) o Fortaleza informou que o goleiro Felipe Alves, o volante Juninho e o atacante Romarinho receberão alguns dias de folga, em virtude da sequência de jogos. Os atletas se retornam aos treinamentos na reapresentação do grupo ao longo da semana.

Felipe Alves e Romarinho foram os atletas que mais vestiram a camisa do Fortaleza na temporada 2020. Ao todo, 57 partidas foram disputadas por cada um dos atletas. Juninho é o terceiro, com 50 jogos disputados.

Na estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste, diante do CRB/AL, na última quarta-feira (3), os três atletas estiveram em campo.