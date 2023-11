Fortaleza entra no Top-10 do ranking mundial de melhores clubes com Palmeiras e Fluminense

O Fortaleza está entre os três times brasileiros no Top-10 do ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Além do tricolor cearense, Palmeiras e Fluminense estão entre os mais bem colocados da lista, que foi divulgada nesta quinta-feira (15) no site oficial da entidade.

O Manchester City, da Inglaterra, lidera a lista, seguido por Real Madrid (2º) e Al-Ahly (3º). O Fortaleza está em sexto, superado apenas pelo Palmeiras, que está uma posição acima (5º). Já o Fluminense, após o título de Campeão da Libertadores, ficou em 10º lugar.

O Tricolor do Pici subiu sete posições de um mês para o outro. Agora, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma 211,5 pontos, meio ponto a menos que o Alviverde. Na lista divulgada em outubro, além do Leão, que figurava em 13º, estavam também Flamengo (6º) e Palmeiras (8º) nas três melhores posições.

A pontuação do ranking da IFFHS é feita considerando torneios internacionais e nacionais, dando pesos diferentes, de acordo com a competitividade. Atualizada mensalmente, a lista considera os resultados dos últimos 12 meses.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (18), quando enfrenta o Cruzeiro, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela 30ª rodada. A Arena Castelão recebe o jogo a partir das 18h30 (de Brasília).



Lista dos 10 de melhores clubes do mundo na lista da IFFHS:

Manchester City (Inglaterra) - 296 pontos Real Madrid (Espanha) - 288 Al Ahly (Egito) - 244 Inter de Milão (Itália) - 241 Palmeiras (Brasil) - 212 Fortaleza (Brasil) - 211,5 Porto (Portugal) - 207 PSV (Holanda) - 200,5 Fiorentina (Itália) - 200 Fluminense (Brasil) - 199