Fortaleza empresta meia Sammuel para o Atlético-GO

O Fortaleza emprestou o meia Sammuel para o Atlético-GO, da Série B. Com 21 anos e contrato até o fim de 2025, o atleta fica no Dragão até o fim da temporada.

Revelado na base, foi integrado ao time profissional em 2022. Natural de Fortaleza, acumula 10 partidas no ano, com um gol e uma assistência.

O jogador está no Pici desde o Sub-13. No período, Sammuel participou da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.

Parceria com Atlético-GO

As diretorias de Fortaleza e Atlético-GO possuem uma boa relação. Para a disputa da Série B, o time cearense emprestou para o Dragão dois jogadores: o zagueiro Alix Vinícius e o atacante Gustavo Coutinho. No início do ano, também havia cedido o atacante Igor Torres, que se machucou e agora foi emprestado para a Ponte Preta.

Vale ressaltar que o centroavante Renato Kayzer, que também pertence ao Fortaleza, está treinando nas dependências do time goiano. Em recuperação de uma cirurgia, o jogador ainda não definiu o futuro após uma passagem pelo Daejeon, da Coreia do Sul.