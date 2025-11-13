Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D; veja detalhes

Iarley Barros, de 22 anos, irá para o terceiro empréstimo consecutivo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:55)
Jogada
Legenda: Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D
Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza está emprestando o jovem centroavante Iarley Barros. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 22 anos acertou com o América-RN, para a disputa da temporada 2026, quando a equipe potiguar disputará a Série D do Brasileirão.

O acordo entre Fortaleza e América-RN prevê o empréstimo de Iarley Barros por uma temporada para o Mecão, com o time do Rio Grande do Norte tendo uma opção de compra do passe do atacante ao fim do período de empréstimo.

Este será o terceiro empréstimo consecutivo de Iarley. Em 2025, ele começou a temporada no Athletic, onde somou seis jogos, e terminou no ASA, onde somou 13 jogos disputados e três gols marcados.

Iarley Barros já está em Natal para a apresentação do novo elenco do América-RN. A equipe já iniciará a preparação para as competições que disputará ao longo da temporada 2026.

Assuntos Relacionados
Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D

Jogada

Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D; veja detalhes

Iarley Barros, de 22 anos, irá para o terceiro empréstimo consecutivo

Redação Há 41 minutos

Jogada

Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Européias

Redação Há 2 horas

Jogada

Moldávia x Itália pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Européias

Redação Há 2 horas
Técnico argentino Martín Palermo

Jogada

Palermo exalta postura do Fortaleza em empate com Atlético-MG: ‘fico emocionado’

O time cearense empatou em 3 a 3 com o Galo fora de casa

Alexandre Mota Há 2 horas

Jogada

Torcedores exibem faixa com recado a Neymar em frente ao CT do Santos: 'Vamos só jogar bola'

Santos mantém Neymar como titular para o confronto deste sábado na Vila Belmiro

Redação 13 de Novembro de 2025

Jogada

Vitor Roque mira a Copa do Mundo de 2026: 'As vagas estão abertas'

Próximos amistosos da Seleção Brasileira serão contra Senegal e Tunísia

Redação 13 de Novembro de 2025