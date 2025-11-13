Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D; veja detalhes

O Fortaleza está emprestando o jovem centroavante Iarley Barros. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 22 anos acertou com o América-RN, para a disputa da temporada 2026, quando a equipe potiguar disputará a Série D do Brasileirão.

O acordo entre Fortaleza e América-RN prevê o empréstimo de Iarley Barros por uma temporada para o Mecão, com o time do Rio Grande do Norte tendo uma opção de compra do passe do atacante ao fim do período de empréstimo.

Este será o terceiro empréstimo consecutivo de Iarley. Em 2025, ele começou a temporada no Athletic, onde somou seis jogos, e terminou no ASA, onde somou 13 jogos disputados e três gols marcados.

Iarley Barros já está em Natal para a apresentação do novo elenco do América-RN. A equipe já iniciará a preparação para as competições que disputará ao longo da temporada 2026.