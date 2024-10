Fortaleza e Ceará realizaram eventos no Dia das Crianças neste sábado; veja imagens

Fortaleza e Ceará organizaram eventos especiais para seus torcedores no Dia das Crianças na manhã deste sábado (12). O Leão realizou evento no Pici, na Praça Ney Rebouças, e o Vovô em Porangabuçu, sede do clube.

Em programações especiais, os eventos dos clubes tiveram como atrações brinquedos infláveis, muitas brincadeiras, pinturas e lanches para a garotada.

No Leão

No Vozão

Presenças ilustres

Os eventos contaram com a presença ilustre de um jogador do elenco. No Fortaleza, Lucas Sasha esteve presente. O atleta atendeu os mini torcedores e as famílias com fotos, abraços e palavras de carinho nesse momento especial.

"É muito bom sentir o calor, a presença deles aqui, a criançada com aquela inocência no olhar, isso não tem preço. Eles ficam tão felizes em poder ver a gente, mas na realidade, a gente que fica feliz em poder ver o sorriso no rostinho deles, então foi um momento bem legal", disse o jogador leonino.

No Ceará, o jogador presente foi Saulo Mineiro, que foi muito requisitado pelas crianças e familias alvinegras. E o clube fez outra ação especial para o Dia das Crianças. Crianças até 12 anos poderão assistir gratuitamente o jogo entre Ceará e Ponte Preta, no Castelão, que acontece neste sábado (12), às 17 horas pela 31ª rodada da Série B.