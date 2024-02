Fortaleza BC derrota Unifacisa e conquista terceira vitória seguida no NBB

O Fortaleza BC venceu mais um jogo pelo NBB na noite desta terça-feira (7). A equipe interrompeu a invencibilidade da Unifacisa em casa com placar de 80 a 73. O Carcalaion derrotou o vice da Copa Super 8 com propriedade, vencendo três dos quatro quartos da disputa, na casa adversária.

A equipe cearense venceu o primeiro quarto por 21 a 19. O grupo comandado por Flávio Espiga também superou os donos da casa por 24 a 22. O Carcalaion também levou o terceiro, dessa vez com vantagem mais ampla: 6 a 15. A Unifacisa venceu o último período por 26 a 20, mas sem chance de superar a vantagem do Fortaleza.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 13ª vitória na competição e a terceira seguida na disputa. O Carcalaion está em 8º na tabela. Já a Unifacisa é o sétimo. O próximo adversário do Leão será o Paulistano, no CFO, neste sábado (10). O duelo será às 16h (de Brasília).