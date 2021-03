Fortaleza Basquete Cearense recebe autorização para voltar a treinar

O Fortaleza Basquete Cearense recebeu autorização para voltar a treinar os atletas do time para o Novo Basquete Brasil (NBB), como informa o novo decreto estadual, que foi prorrogado até o próximo dia 4 de abril.

De acordo com o texto publicado na tarde deste sábado (27) no Diário Oficial do Estado (DOE), a equipe deverá cumprir tempo determinado nas quadras e seguir as medidas preventivas para evitar a proliferação da Covid-19.

Também segundo o decreto estadual, os treinos devem ter duração de uma hora por dia, seis dias por semana. O Governo do Ceará reforçou que é necessário que haja cautela e que a segurança sanitária seja garantida.

Fiscalização

A Secretaria da Saúde (Sesa) e os demais órgãos estaduais e municipais competentes, informa o decreto estadual, ficarão encarregados da fiscalização do cumprimento das normas.

Equipes das instituições também ficarão a cargo do monitoramento dos dados epidemiológicos, para fins de avaliação e acompanhamento das medidas preventivas estabelecidas para enfrentamento à pandemia no Ceará.

NBB

Na última terça-feira (23), representantes dos 16 clubes que integram a Liga Nacional de Basquete se reuniram virtualmente, e decidiram, por unanimidade, que seria necessária uma readequação na tabela.

Clubes, Associação de Atletas Profissionais de Basquete (AAPB) e representantes dos treinadores discutiram soluções para que a competição siga acontecendo, preservando a saúde dos participantes e cumprindo as normas dos órgãos responsáveis pelo controle da doença.

O Departamento Técnico Operacional da LNB fará a readequação das 30 partidas que restam para a fase de classificação e, logo após, apresentará aos times. Outra reunião virtual está prevista para acontecer até o fim desta semana para a confirmação de novas datas.