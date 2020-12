Fortaleza Basquete Cearense perde para Mogi com cesta no último lance pelo NBB

Com bola nos segundos finais, o Fortaleza Basquete Cearense perdeu para o Mogi das Cruzes nesta segunda-feira (14) pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O lance capital foi realizado pela ala-pivô Fabricio, em arremesso de três no fim e vitória de 88 a 85, no ginásio Professor Hugo Ramos, em São Paulo.

O cestinha da partida, no entanto, foi o ala-armador tricolor Holloway com 28 pontos. O atleta também realizou sete rebotes e cinco assistências.

Com o resultado, o Fortaleza BC segue em 7º, com cinco vitórias em nove partidas. O Mogi vem logo atrás com 50% de aproveitamento em oito exibições.

A próxima partida dos comandados de Alberto Bial está previsto na quarta-feira (16) contra o Corinthians, mas o duelo deve ser cancelado por surto de Covid-19 no elenco adversário. Como não há previsão de adiamento na NBB, a equipe cearense teria a vitória por W.O. O imbróglio será resolvido após opção do time paulista.