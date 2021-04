Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Franca em partida válida pelos playoffs do NBB

Com o fim da primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB) na 10ª colocação, o Fortaleza Basquete Cearense se prepara para o duelo diante do Franca, que ocorre nesta quinta-feira (22), às 17h, na Arena Minas.

A equipe comandada por Alberto Bial conquistou 44 pontos na primeira fase. Ao todo, foram 14 vitórias e 16 derrotas, em 30 partidas disputadas.

Na quarta-feira (14), a Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou os confrontos dos playoffs do NBB. O confronto entre Fortaleza Basquete Cearense e Franca acontecerão em três datas: 22, 24 e, se necessário, 26 de abril.

Adversário do Fortaleza nos playoffs

O Franca, adversário do Fortaleza Basquete Cearense nos playoffs, fez uma campanha semelhante ao do clube de Alberto Bial. Com 15 vitórias e 15 derrotas, a equipe somou um ponto a mais que o FBC (45) e encerrou a primeira fase na 7ª colocação.

O que está em jogo?

O confronto entre Fortaleza Basquete Cearense e Franca, pelos playoffs do NBB, coloca em jogo uma vaga nas quartas de final. O vencedor do duelo enfrentará o Minas, que encerrou a primeira fase na 2ª colocação, com 56 pontos.