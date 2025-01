Fortaleza oficializa novo patrocinador máster; veja valor e detalhes

A casa de apostas Cassino Bet é a nova patrocinadora máster do Fortaleza. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (30), através do perfil oficial do clube nas redes sociais. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, este será o maior contrato de patrocínio da história do futebol cearense.

O contrato entre Fortaleza e Cassino Bet terá duração de duas temporadas, sendo válido até o final da temporada 2026. O valor do patrocínio será de R$ 70 milhões, com o Tricolor do Pici recebendo a quantia de R$ 35 milhões por temporada.

De acordo com informações encontradas no site oficial da casa de apostas, a Cassino Bet está devidamente autorizada a operar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa no Brasil, em temática desportiva e jogos online, pelo Ministério da Fazenda.

Além do Fortaleza, a casa de apostas também patrocina a emissora SBT, o programa de televisão Programa do Ratinho e a equipe de eSports PaiNGaming. O Fortaleza será o primeiro time de futebol a ser patrocinado pela empresa.

O Fortaleza era patrocinado pela casa de apostas Novibet até o início deste ano, em um contrato que pagava R$ 20 milhões por ano ao Tricolor do Pici. O Fortaleza optou por não renovar o vínculo com a empresa no início de 2025.