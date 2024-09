Fortaleza anuncia o lançamento de corrida oficial do clube, a ‘Corrida do Laion’

O Fortaleza Esporte Clube promove nesta segunda-feira (2) o lançamento oficial de uma corrida organizada pelo clube. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo Tricolor do Pici, a ação será chamada de “Corrida do Laion”.

Para anunciar a novidade e trazer mais detalhes aos interessados em participar, o clube realizará nesta segunda o lançamento e apresentação oficial da “Corrida do Laion”. O evento será realizado na loja oficial do clube “Laion World”, a partir das 18h30.

Legenda: Corrida oficial do Fortaleza Foto: Fortaleza Esporte Clube

Em 2019, o Fortaleza já havia promovido uma outra corrida, denominada “Tríplice Corrida do Fortaleza”, em comemoração aos títulos da Série B do Brasileirão, em 2018, do Campeonato Cearense, em 2019, e da Copa do Nordeste, em 2019.