Fortaleza alerta torcedores sobre golpe de camisas gratuitas; veja detalhes

O Fortaleza publicou uma nota oficial na manhã desta sexta-feira (23) alertando os seus torcedores sobre “tentativas de golpe utilizando o nome do presidente Alex Santiago e do próprio clube, sobre a falsa disponibilidade de camisas gratuitas”.

De acordo com o clube, estaria circulando nas redes sociais uma suposta distribuição de camisas oficiais do clube para aqueles que respondessem a uma pesquisa de satisfação para comemorar a presença do Fortaleza no G3 do Brasileirão.

“O Fortaleza Esporte Clube e seu Presidente não estão promovendo nenhum tipo de distribuição de camisas do clube através de uma dita ‘pesquisa de satisfação para comemorar o G3 do Brasileirão" tampouco para "incentivar sua torcida’”, disse o clube.

Legenda: Uniforme do Fortaleza para a temporada 2024 Foto: Mateus Lotif/ FEC

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube vem por meio desta nota informar e alertar sobre tentativas de golpe utilizando o nome do Presidente Alex Santiago e do próprio clube, sobre a falsa disponibilidade de camisas gratuitas, através de postagens nas redes sociais intitulada "pesquisa de satisfação".

Portanto o Fortaleza Esporte Clube e seu Presidente NÃO estão promovendo nenhum tipo de distribuição de camisas do clube através de uma dita "pesquisa de satisfação para comemorar o G3 do Brasileirão" tampouco para "incentivar sua torcida".

Por isso fiquem atentos, a indicação é que NÃO clique em nenhum tipo de postagem dessa natureza através de nenhum tipo de rede social, nem forneça seus dados pessoais, pois trata-se de um golpe.