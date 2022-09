Forbes indica atletas mais bem pagos do mundo; Neymar é o 4º do ranking

O atacante brasileiro Neymar, da Seleção Brasileira e do PSG, é o 4º atleta mais bem pago do mundo. A informação é da Forbes, que listou as pessoas com os maiores vencimentos nesta quinta-feira (15). No recorte do esporte, o jogador recebeu R$ 493,19 milhões nos últimos 12 meses.

Legenda: O argentino Lionel Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain na temporada 2021-2022 Foto: Jack Guez / AFP

O líder do ranking é o argentino Lionel Messi, também do PSG, com R$ 674,89 milhões. O Top-3 é completado pelo ala norte-americano LeBron James, do time de basquete do Lakers (R$ 629,21 milhões), e o atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, com a fortuna de R$ 597,02 milhões.

O Top-10 tem profissionais de modalidades como futebol americano, boxe e tênis. O curioso é que o tenista suíço Roger Federer, de 41 anos, que anunciou a aposentadoria nesta quinta (15), figurava na 7ª colocação da lista.

Top-10 de atletas mais bem pagos do mundo (Forbes)

Lionel Messi (Futebol) - R$ 674,89 milhões LeBron James (Basquete) - R$ 629,21 milhões Cristiano Ronaldo (Futebol) - R$ 597,02 milhões Neymar (Futebol) - R$ 493,19 milhões Stephen Curry (Basquete) - R$ 481,7 milhões Kevin Durant (Basquete) - R$ 478,14 milhões Roger Federer (Tênis) - R$ 470,87 milhões Canelo Álvarez (Boxe) - R$ 467,23 milhões Tom Brady (Futebol Americano) - R$ 435,57 milhões Giannis Antetokounmpo (Basquete) - R$ 419,99 milhões