Fora de casa, Iguatu empata com Anápolis/GO no jogo de ida das quartas de final da Série D

O Iguatu empatou em 1 a 1 com o Anápolis no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), em partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Azulão saiu na frente aos 6 do 2º tempo com Otacílio Marcos, mas sofreu o empate dois minutos depois, aos 8, com André.

Com o resultado, o Iguatu precisa de uma vitória simples para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro em jogo no Morenão, em Iguatu, no dia 31, às 16 horas. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.