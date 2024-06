Fora de casa, Floresta é derrotado pelo Tombense por 3 a 0 na Série C

O Floresta foi derrotado pelo Tombense neste sábado (22), em jogo da Série C do Brasileiro, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida. O resultado quebra a sequência positiva de duas vitórias do Lobo da Vila, que segue na briga para se distanciar da zona de rebaixamento.

O time visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Rafinha, apesar do jogo equilibrado. Na etapa final, Igor Bahia balançou as redes duas vezes e ampliou a vantagem do time mineiro.

O Floresta está em 16º lugar, com seis pontos. A equipe comandada por Marcelo Cabo volta a campo no próximo domingo (30), quando recebe o Caxias. As equipes se enfrentam em jogo da 11ª rodada da terceira divisão às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.