Fluminense x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Internacional, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida é decisiva para as equipes. Figurando na 7ª colocação, com 48 pontos, o Fluminense busca se aproximar do RB Bragantino. A diferença entre cariocas e paulistas é de apenas quatro pontos. Em contrapartida, o Internacional, que vem de duas derrotas consecutivas, planeja retomar o caminho das vitórias diante do Tricolor das Laranjeiras, além de deixar o concorrente direto para trás. A equipe de Diego Aguirre figura na 8ª posição, com 47 pontos.

Palpite para o jogo

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; Wellington, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. Técnico: Marcão.

Internacional

Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Taison e Patrick; Carlos Palacios. Técnico: Diego Aguirre.

Ficha técnica

Fluminense x Internacional - 35ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24/11/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere