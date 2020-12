Floresta X Itabaiana: o que está em jogo, onde assistir e prováveis escalações

O Floresta visita o Itabaiana neste sábado (12), às 15h, no Estádio Etelvino Monteiro, em Sergipe, para garantir a vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O time cearense venceu o jogo de ida por 2 a 1 e depende apenas de um empate para avançar.

A equipe sergipana precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para conquistar o embate pela 2ª fase da competição. Um triunfo por somente um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro dominou grande parte do duelo no último sábado (5), na Arena Castelão, impondo boa intensidade no primeiro tempo e abrindo o placar com o atacante Flávio Torres. Nos acréscimos da etapa inicial, ampliou com o meia Jô.

O segundo tempo teve um Floresta menos agitado, administrando o resultado positivo. O Itabaiana diminuiu de pênalti com Birungeta e viu o adversário desperdiçar duas chances com Jô na reta final.

Para manter o retrospecto

Legenda: Leston Júnior tem todos os atletas disponíveis para montar o Floresta Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Técnico do Lobo, Leston Júnior deve contar com o elenco completo à disposição, enquanto a equipe treinada por Jaelson Marcelino não terá o meia Alex Sandre, expulso nos acréscimos do segundo tempo no sábado passado.

O Floresta quer repetir o desempenho de 2019 na 4ª divisão, quando bateu o Moto Club por 5 a 3 na segunda fase, buscando o resultado no jogo de volta (vitória por 2 a 0). O clube cearense parou nas quartas diante da Jacuipense. Apenas os semifinalistas sobem para Série C.

Veraldo, atacante do Verdão, não se tranquiliza pela vantagem construída na partida inicial e alerta para a equipe sergipana.

“Sabemos que existe uma vantagem ao nosso favor, mas do outro lado tem um adversário forte e qualificado que chegou nesta fase com seus méritos. Com humildade, pé no chão e concentração vamos lutar pela classificação”, afirmou o atleta.

Para o zagueiro Alisson, permanecer com a mesma atitude do duelo de ida deve bastar para garantir a vaga nas oitavas de final.

“Devemos manter o mesmo foco que temos, com a mesma intensidade de jogo. Tenho certeza que vamos dar o nosso melhor para sair com a classificação”, disse o defensor.

O grupo cearense realizou seu último treino na tarde desta sexta-feira (11), em Aracaju. O Floresta vinha de 11 jogos invicto antes da derrota para o América/RN na 13ª rodada da fase de grupos, vindo neste momento de dois triunfos seguidos.

Itabaiana

Legenda: No primeiro jogo, o Floresta venceu por 2 a 1 na Arena Castelão Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

A comissão técnica do Itabaiana aguarda pelo retorno do atacante Thiago Santos, destaque do time na Série D. Artilheiro da equipe com nove gols na competição, o atleta se recuperou de lesão e participou de atividade com elenco.

O técnico Jaelson Marcelino prepara uma formação com três atacantes para conseguir, no 4-3-3, reverter a vantagem do Verdão da Vila Manoel Sátiro no mata-mata.

Ficha técnica

Itabaiana x Floresta

Competição: Série D do Brasileiro - 2ª fase

Estádio: Mendonção, em Itabaiana/SE

Data: 12 de dezembro - 15h

Árbitro: Rudimar Goltara (ES)

Auxiliares: Leonardo Mendonça (ES) e Valberson Braz Zanotti (ES).

Itabaiana: Cris, Carlos Henrique, Diego Bispo, Hugo e Caetano; Batata, Birungueta e Jacobina; Willians, Thiago Santos e William Moreira. Técnico: Jaelson Marcelino.

Floresta: Douglas Dias; Lito, Eduardo Moura, Willian Goiano e Fábio Alves; Ítalo Henrique, Jô, Marconi e Renê; Flávio Torres e Deysinho. Técnico: Leston Júnior.