Floresta x Horizonte: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Horizonte entram em campo neste domingo (4), às 16h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), para disputar a terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos conquistados em dois jogos. Já o Galo do Tabuleiro é o quarto colocado do Grupo B e ainda não somou nenhum ponto no torneio.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Ceará e FCF TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Igor Campos, Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Davi Castro; Jô Almeida, Lucas Alisson, Vitinho e Marllon; Buba e Romarinho. Técnico: Felipe Surian.

Horizonte: Marcel, Berg, Ramon, Bruno Miranda e Zé Carlos; Jeferson, Dedé, Léo Santos e Claudivan; André Cassaco e Natan. Técnico: Filinto Holanda.

FLORESTA x HORIZONTE | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 04/02/2024 (domingo)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Léo Simão