Floresta garante permanência na Série C após derrota da Aparecidense

O Floresta garantiu permanência na Série C do Campeonato Brasileiro com o complemento da 18ª rodada. O Verdão foi beneficiado pela derrota da Aparecidense para o CSA por 1 a 0 na noite deste domingo (18).

O Verdão tem 19 pontos na 15ª colocação, contra 19 do ABC e 17 da Aparecidense, mas como eles se enfrentam na última rodada, um dos dois cairá para a Série D.

Próximo jogo

Na última rodada da 1ª Fase, o Verdão finaliza sua campanha contra o São Bernardo/SP, no estádio Primeiro de Maio, no sábado (24), às 17 horas