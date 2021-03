Floresta cria "bolha contra a Covid-19" em CT para conter contaminação; conheça a estrutura

O Floresta Esporte Clube atravessa um momento de consolidação no cenário nacional. Vice-campeão da Série D, o time da Vila Manoel Sátiro inovou na pré-temporada e realizou um movimento pioneiro em 2021: criou uma bolha contra Covid-19 para elenco, comissão técnica e staff.

A ação teve início no dia 10 de março, na reapresentação após período de férias. O Diário do Nordeste teve acesso às estruturas da equipe no Centro de Treinamento Felipe Santiago - respeitando o rígido protocolo sanitário imposto pela diretoria alviverde.

Ao todo, 40 membros estão cumprindo quarentena no CT com regime de treinamentos diários. O grupo, com 25 atletas, não recebe visitas ou apresenta contato com pessoas fora das áreas isoladas.

Todos atravessaram uma testagem para o diagnóstico do novo coronavírus e são acompanhados por integrantes fixos dos departamentos fisiológico e médico - também isolados. A medida visa preservar a saúde do grupo e reduzir custos com exames periódicos.

Legenda: Os atletas do Floresta estão confinados para aprimorar a parte física Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

"Não temos a condição dos grandes clubes, então é mais barato manter todo mundo confinado com os devidos cuidados porque, além do controle das atividades, temos o da pandemia. Se colocar na ponta do lápis todos os testes periódicos e pensar no confinamento, que o clube já tem estrutura, diminuímos o custo e temos segurança", explicou Fred Gomes, executivo de futebol do Floresta.

O confinamento está previsto em orçamento e teve uma primeira experiência, mais curta, em 2020. Para manutenção do CT, staff e da folha salarial, o Floresta investe R$ 400 mil por mês. A previsão é ampliar os custos durante a disputa da Série C, aumentando a cota para R$ 600 mil mensais.

Estrutura de qualidade

Legenda: O Floresta possui uma estrutura de 60 mil metros² Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

A bolha de proteção do Floresta é executada nas dependências do próprio CT. Fundado em 9 de novembro de 1954, o clube dispõe de uma estrutura de 60 mil m² com: cinco campos; academia; setores de fisioterapia, fisiologia e nutrição; recovery com piscina e oito banheiras; dois refeitórios; sala de lazer; departamento médico; dois hotéis; além de salas para diretoria e comissão técnica.

Os dois alojamentos oferecem 25 quartos, cada um para três hóspedes - totalizando 75. Os confinados são responsáveis pela higienização dos cômodos sem auxílio de demais funcionários.

"São quartos triplos e só entram os moradores. Eles têm obrigação de fazer a higiene e arrumar os quartos, todo mundo com máscara. Dentro do CT tem a estrutura de higienização. Todo dia é feita a checagem da temperatura e da saturação do oxigênio. Eles avisaram aos familiares e estão apenas com a gente (do futebol), com rígido protocolo”, detalhou Fred Gomes.

Equipamentos do CT Felipe Santiago

Três campos com dimensões oficiais

Um campo com dimensão reduzida (treinos específicos)

Um campo no formato society

Academia

Setor de Fisiologia

Setor de Fisioterapia

Setor médico

Piscina

Oito banheiras

Dois refeitórias

Espaço de lazer (com mesa de futevôlei)

Salas administrativas (comissão técnica, diretoria e setores de inteligência)

O projeto foi inspirado na experiência dos Estados Unidos com a NBA, principal liga de basquete do mundo. A organização reservou, para os 22 participantes da competição, um resort dentro do complexo da Disney, em Orlando, na Flórida (EUA). Com três meses de isolamento prévio, nenhuma infecção foi confirmada e o torneio prosseguiu. O investimento total foi de US$ 170 mi (R$ 875,6 mi).

Vale ressaltar que o Floresta mantém as atividades das categorias de base. Os jovens utilizam campos separados do profissional - um vantagem da estrutura. No atual elenco, 11 atletas passaram pela base alviverde: os goleiros Ytalo Daniel e César Rodrigues; os zagueiros Ismael e Emanuel; o lateral Kayky; os volantes Dudu e Matheus Bahia; os meias Athirson e Renê; os atacantes Paulo Vyctor e Wagner.

Ganho futuro

Legenda: O técnico Leston Junior participa das atividades com os jogadores do Floresta Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

O processo de confinamento do Floresta é tratado, dentre os jogadores, como uma versão do Big Brother Brasil (BBB), o reality exibido pela Rede Globo. A proposta, que tem encerramento programado para sábado (27), também tem a finalidade de estreitar os laços do elenco.

A explicação parte do técnico Leston Júnior, que está presente no CT. “Existe uma diversidade grande de faixa etária e perfil. Uns mais voltados para os games, outros para filmes, mas temos aproveitado para rever situações, ampliar as relações com muito diálogo. Pessoal da nutrição e fisioterapia realizam intervenções importantes também. É um ambiente gostoso e que fica como legado na temporada", declarou.

No escopo competitivo, a projeção é chegar forte no Estadual e conseguir o acesso à elite cearense. Devido ao protocolos da Covid-19, a diretoria estima que a 2ª divisão local será disputada em um mês, com início em 24 de abril. Assim, a bolha permite um trabalho mais refinado no elenco.

Objetivos na temporada

2ª divisão do Campeonato Cearense: acesso à elite estadual.

Série C do Brasileiro: manutenção e briga pelo mata-mata

Copa Fares Lopes: título

"Acho que pelo momento no mundo esse confinamento veio de modo importante para nos preservar da doença. Em termos de preparação física também, porque podemos descansar, comer bem e ficar prontos para essa sequência de jogos”, afirmou o volante e capitão Marconi.

Legenda: Os atletas podem usar a academia do clube durante o confinamento Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

A diretoria participa do Conselho Técnico da Série C nesta sexta-feira (26), com expectativa de definição das datas da competição. Já a Fares Lopes está prevista para o fim do ano.

Logo, a bolha é a primeira etapa no protocolo sanitário adotado pelo Floresta. No mês seguinte, a equipe retoma os testes de diagnóstico e segue novas medidas de prevenção, agora com o grupo liberado para ocupar as próprias residências. A depender do avanço da Covid-19, o confinamento pode ser executado novamente.

Confira imagens exclusivas do CT Felipe Santiago

Legenda: O Floresta tem cinco campos de treino disponíveis no CT Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Legenda: Os atletas do Floresta treinam na academia diariamente com suporte do staff do clube Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Legenda: Cada quarto no alojamento do Floresta recebe até três pessoas Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Legenda: O Floresta possui uma piscina com alternância de temperatura para recuperação dos atletas Foto: Ronaldo Oliveira / Fotografia

Legenda: O departamrnto de recuperação do elenco registra quatro banheiras Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Legenda: Parte do staff do Floresta está alojada no CT do clube Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta