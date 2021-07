Flavia Saraiva lesiona tornozelo, mas conquista vaga na final da trave

A ginasta Flavia Saraiva desistiu de se apresentar em dois aparelhos após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante sua apresentação no solo, neste domingo (25), na classificatória da ginástica nas Olimpíadas de Tóquio. Apesar da lesão, a atleta garantiu vaga na final da trave.

Flavinha sofreu uma lesão na segunda exibição do dia, ao pousar no último movimento da apresentação do solo e deixou o local de competição mancando.



O domingo de Flávia havia começado bem, uma sólida exibição na trave, onde tirou a nota 14.966 e ficou na nona colocação. A vaga na final veio, pois na sua frente estavam três atletas da China e nas finais só é permitido dois atletas por país.

Depois de algum tempo tratando do local e conversando com seu treinador, a atleta desistiu de se apresentar no salto e nas assimétricas. Agora, ela terá mais de uma semana para se recuperar até a grande final da trave, marcada para ocorrer no dia 3 de agosto, às 5h48 (horário de Brasília).

Rebeca na final

Já Rebeca Andrade teve um excelente dia na classificatória e leva o Brasil à final da ginástica artística individual. A atleta atingiu a segunda maior nota individual, com 57.399 pontos atrás de apenas da americana Simone Biles.

Além da classificação no individual geral, Rebeca chega também à final do salto, tendo atingido a terceira melhor nota, 15.166. Ao som do funk "Baile de Favela", a brasileira também vai à final da categoria solo, com a quarta melhor nota, 14.066.