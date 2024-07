Flamengo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para disputar a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo deve ter força máxima para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Palmeiras não vem em sua melhor sequência na temporada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Prime Video.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Wesley), Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Gérson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo x Palmeiras | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Maracanã

Data e Horário: quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília)