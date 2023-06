Flamengo x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (1º), às 20h de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. No jogo de ida, empate em 0 a 0 entre as duas equipes.

O Flamengo, sétimo colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival paranaense por 8 a 4 no placar agregado. O Fluminense, oitavo colocado do Brasileirão, desbancou o Paysandu na terceira fase da Copa do Brasil, vencendo no placar agregado por 6 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 01/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)